В синем платье и с безупречной укладкой: королева Камилла устроила прием во дворце

Королева Камилла организовала сегодня прием в Букингемском дворце в честь перезапуска проекта Wash Bags, который поддерживает жертв сексуального насилия.

Королева Камилла с Зарой МакДермотт / Фото: Associated Press

На мероприятие Ее Величество приехала в синем платье, к которому прикрепила уже хорошо знакомую нам брошь-плечу, дополнила образ жемчужными серьгами-висюльками и любимой золотой подвеской в виде медальйона з инициалами ее внуков.

Также у королевы была безупречная укладка и легкий макияж на лице. Во время мероприятия она произнесла речь, поэтому надела очки для чтения.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева выразила признательность тем, кто поддерживает жертв сексуального насилия. "Ваши истории и ваш опыт являются жизненно важными инструментами, поскольку мы стремимся добиться перемен: создать мир, в котором люди, кем бы ни были, и где бы они ни находились, не живут в страхе подвергнуться насилию. Как я часто слышала от жертв, рассказ о пережитом - один из ключевых способов пережить его. Делясь друг с другом сегодня, мы можем укрепить наш союз против сексуального насилия во всех его формах", - сказала королева.

Мероприятие также посетила и супруга экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – Кэрри – которая сейчас редко появляется в светском обществе из-за декретного отпуска. Она была в красивой красном платье и кожаных туфлях-лодочках.

Королева Камилла и Кэрри Джонсон / Фото: Getty Images

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