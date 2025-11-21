- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 1 мин
В синем платье и с бриллиантовой брошью-бабочкой: королева Камилла приехала на очередной прием во дворце
Королева Камилла организовала прием в честь победителей конкурса эссе Королевы Содружества в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.
Для появления на приеме королева выбрала темно-синее платье нового дизайна от Anna Valentine и обула высокие черные замшевые сапоги Russell and Bromley. Образ Ее Величества дополняли серьги-кисточки из белого золота с сапфирами от official faberge, она надела свою пластинчастую подвеску синициалами ее внуков и новое ожерелье с переплетенными бриллиантовыми сердцами, а также свой любимый браслет на запястье Van Cleef & Arpels. Также на груди у нее была бриллиантовая брошь-бабочка и брошь-пчела.
Камилла сделала свою фирменную укладку и на ее лице был легкий макияж.
А недавно королева Камилла устроила прием в Букингемском дворце. Ее Величество, как покровительница Английского национального балета, встретилась с артистами и позвала гостей, чтобы отметить 75-летие балетной труппы.