Общество
70
1 мин

В синем платье и с бриллиантовой брошью-бабочкой: королева Камилла приехала на очередной прием во дворце

Королева Камилла организовала прием в честь победителей конкурса эссе Королевы Содружества в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Для появления на приеме королева выбрала темно-синее платье нового дизайна от Anna Valentine и обула высокие черные замшевые сапоги Russell and Bromley. Образ Ее Величества дополняли серьги-кисточки из белого золота с сапфирами от official faberge, она надела свою пластинчастую подвеску синициалами ее внуков и новое ожерелье с переплетенными бриллиантовыми сердцами, а также свой любимый браслет на запястье Van Cleef & Arpels. Также на груди у нее была бриллиантовая брошь-бабочка и брошь-пчела.

Королева Камилла с гостями / © Associated Press

Королева Камилла с гостями / © Associated Press

Камилла сделала свою фирменную укладку и на ее лице был легкий макияж.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

А недавно королева Камилла устроила прием в Букингемском дворце. Ее Величество, как покровительница Английского национального балета, встретилась с артистами и позвала гостей, чтобы отметить 75-летие балетной труппы.

Королева Камилла с гостями / © Associated Press

Королева Камилла с гостями / © Associated Press

