В синем платье и с бриллиантовой брошью: представлен новый портрет королевы Елизаветы II

Публике был представлен новый портрет королевы Елизаветы II.
Полноразмерный портрет британского монарха с пятью маками на груди написан Дарреном Бейкером в ознаменование 90-летия Королевского британского легиона.
Портрет был продемонстрирован публике во время недавней встречи принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуоллской Камиллы с десятью членами Королевского британского легиона (RBL) в Кларенс-хаус.
На портрете Елизавета II запечатлена в красивом синем платье, с бриллиантовой брошью в виде банта на груди, золотых часах, жемчужном колье и жемчужных серьгах. У королевы красивая прическа и макияж.
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