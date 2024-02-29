В синем платье и с брошью-совой: королева Камилла посетила прием во дворце

Королева Камилла организовала прием в честь финалистов конкурса BBC "500 слов" в Букингемском дворце в Лондоне.

Пока король Чарльз III отправился на отдых в Сандрингем, где будет продолжать проходить лечение от рака, его супруга Камилла ведет активную светскую жизнь и исполняет свои королевские обязанности.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Вчера в Букингемском дворце Камилла посетила очередной прием, встретившись с финалистами книжного конкурса. Королева приехала на мероприятие в синем платье от Fiona Clare с декором на груди и рукавах, она обула черные замшевые сапоги на каблуках от Russell & Bromley, у нее на груди была пришпилена золотая брошка в виде совы.

Королевский лук дополняла идеальная укладка, красивый макияж, золотая цепочка на шее Kiki McDonough с подвеской, несколько браслетов и, конечно же, помолвочное кольцо Камиллы.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, несколько дней назад Камилла посетила службу памяти в честь короля Греции Константина II и дополнила свой элегантный образ сентиментальными брошками, принадлежавшими ранее королеве Елизавете II.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Читайте также: