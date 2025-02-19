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В синем платье и с брошью в виде сердца: королева Камилла устроила прием в Букингемском дворце

В синем платье и с брошью в виде сердца: королева Камилла устроила прием в Букингемском дворце

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла организовала прием для сотрудников, актеров и сторонников Национального театра в Букингемском дворце в Лондоне.

Камилла является королевским покровителем Национального театра с 2022 года. На прием Ее Величество прибыла в элегантном темно-синем платье, а у нее на груди была пришпилена небольшая брошь в виде сердца.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Прическа и макияж королевы были классическими. Также она носила помолвочное кольцо и несколько браслетов и свой любимый браслет Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла и Кейт Бланшетт / © Associated Press
Королева Камилла и Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Напомним, Камилла сменила на посту покровительницы Национального театра Меган Маркл, которая была отстранена от этой роли после того, как в 2020 году отказалась от королевских обязанностей вместе с мужем принцем Гарри и переехала в Америку.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Тем временем Меган Маркл вчера заявила о запуске нового бренда и рассказала подробности в своем Instagram.

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