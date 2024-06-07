В синем платье и с кольцом, как у принцессы Уэльской: королева Максима посетила Францию

Королевская чета присутствовала на международной памятной церемонии по случаю 80-летия "Дня Д" на пляже Омаха в Сен-Лоран-сюр-Мер, в Нормандии. Операция "Дня Д" началась 6 июня 1944 года на пяти пляжах Нормандии на севере Франции по воздуху и по морю и стала началом освобождения Западной Европы от нацистской Германии.

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Королева Максима облачилась в темно-синее платье-пальто от Maison Natan, надела плоскую шляпу с широкими полями и дополнила лук сапфировыми серьгами-висюльками и кольцом с сапфиром, похожим на то, которое носит принцесса Уэльская. Обута Максима была в синие туфли-лодочки Gianvito Rossi. На запястьях у королевы было несколько браслетов, волосы она собрала в низкий красивый пучок и сделала выразительный макияж.

На мероприятии Максима была запечатлена рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Королева Максима и король Виллем-Александр в Нормандии / Фото: Associated Press

Владимир Зеленский, напомним, появился в Нормандии вместе с женой Еленой, которая подобрала элегантный черный аутфит в сочетании с блузкой цвета хаки, чтобы удачно гармонировать с луком мужа.

Владимир и Елена Зеленские в Нормандии / Фото: Associated Press

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