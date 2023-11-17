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В синем платье и с короной на груди: королева Камилла на приеме во дворце

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
730
Время на прочтение
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В синем платье и с короной на груди: королева Камилла на приеме во дворце

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла устроила прием в Букингемском дворце в честь победителей конкурса эссе Королевского Содружества 2023 QCEC.

Ее Величество встретилась с доктором Линдой Юэ, исполнительным председателем Королевского общества Содружества, господином Джайлсом Брандретом, послом RCS, а также победителями и финалистами QCEC 2023 года.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла надела темно-синее платье-пальто от Anna Valentine, прикрепила к нему брошь "Императорская корона" и дополнила образ любимыми золотыми подвесками на шее, браслетом Van Cleef & Arpels и жемчужными серьгами-подвесками.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press
Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

Ее прическа была, как всегда, безупречной, а в макияже Камилла немного подчеркнула глаза и губы, хотя в этот раз не использовала хитрость, которой начала пользоваться недавно.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Несколькими днями королева Камилла в изумрудном платье-пальто и с брошью королевы Елизаветы II посетила мероприятие женщин-лидеров Содружества в Мальборо-хаусе в Лондоне.

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Дата публикации
Просмотры
730
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