В синем платье и с красивой укладкой: герцогиня Камилла собрала гостей на прием

В синем платье и с красивой укладкой: герцогиня Камилла собрала гостей на прием

Герцогиня Корнуольская собрала гостей на мероприятии, посвященном книгам.

Дама Антония Фрейзер, дама Эдна О'Брайен и дама Джуди Денч посетили прием, устроенный герцогиней Корнуоллской для чтения книг в "Читальном клубе герцогини Корнуольской".

Камилла была вдохновлена успехом списков книг для чтения, опубликованных во время пандемии в 2020 году, и организовала специальный клуб, где собирается с гостями читать разных авторов.

Герцогиня Корнуольская Камилла с гостями / Getty Images

На встречу 74-летняя герцогиня приехала в лаконичном синем платье с белыми складками и воротником, сделала красивую укладку, надела жемчужные серьги, подвеску на шею и золотой браслет на запястье.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Примечательно, что все гости герцогини присутствовали на мероприятии без масок, очевидно, это связано с вакцинацией. К слову, недавно Clarence House объявил, что правительство попросило принца Чарльза и Камиллу посетить Иорданию и Египет и совершить поездку по странам с 16 по 19 ноября 2021 года. Так что нас ожидает новый королевский тур.

Принц Чарльз и Камилла / Getty Images

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