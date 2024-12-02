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В синем платье и с красивой укладкой: принцесса София снялась для обложки известного глянца

В синем платье и с красивой укладкой: принцесса София снялась для обложки известного глянца

Принцесса София / Фото: Getty Images

Супруга шведского принца Карла Филиппа – принцесса София – украсила обложку глянца.

39-летняя шведская принцесса появилась на обложке VOGUE Scandinavia. София блистала в роскошном синем платье на широких бретельках и с пышным подолом. У нее были распущены волосы, которые волнами красиво ложились на спину, а на лице легкий макияж. Позировала принцесса на природе.

Более никакие подробности съемки не разглашаются, возможно, поклонников ждет ее интервью внутри журнала.

Принцесса София / ©
Принцесса София

Напомним, сейчас принцесса беременна четвертым ребенком, который должен появиться на свет в начале 2025 года. Кто это будет – снова мальчик или быть может девочка (у Софии и ее мужа Карла Филиппа есть трое сыновей), не сообщается. Пара держит эту информацию в секрете.

Принцесса София / © Getty Images
Принцесса София / Фото: Getty Images

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