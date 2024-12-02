В синем платье и с красивой укладкой: принцесса София снялась для обложки известного глянца

39-летняя шведская принцесса появилась на обложке VOGUE Scandinavia. София блистала в роскошном синем платье на широких бретельках и с пышным подолом. У нее были распущены волосы, которые волнами красиво ложились на спину, а на лице легкий макияж. Позировала принцесса на природе.

Более никакие подробности съемки не разглашаются, возможно, поклонников ждет ее интервью внутри журнала.

Принцесса София

Напомним, сейчас принцесса беременна четвертым ребенком, который должен появиться на свет в начале 2025 года. Кто это будет – снова мальчик или быть может девочка (у Софии и ее мужа Карла Филиппа есть трое сыновей), не сообщается. Пара держит эту информацию в секрете.

Принцесса София / Фото: Getty Images

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