В синем платье и с любимой брошью Елизаветы II: королева Камилла впечатлила образом в Италии

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press

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Короля и королеву официально приветствовали президент страны Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла в его официальной резиденции, Квиринальском дворце в Риме.

Президент и король провели личную встречу, в то время как дочь президента, исполняющая обязанности первой леди, показала королеве подборку старинных книг по верховой езде в Biblioteca del Piffetti и вместе они осмотрели парадные залы.

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press

Также монаршая чета возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Алтаре Отечества, а также посетила Колизей. А вечером их ожидает прием с членами британско-итальянского сообщества, с представителями бизнеса, искусства и культуры, армии и обороны, а также образования и молодежного сектора.

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Камилла блистает сегодня в синем шелковом креповом платье и пальто от Fiona Clare, которые она дополнила соответствующими по цвету синими туфлями и бежевой сумкой Bottega Veneta. Для особого случая королева надела бриллиантовую и сапфировую брошь, которая когда-то принадлежала королеве Виктории, а также королеве Елизавете II. Согласно оценкам экспертом брошь оценивается в 8 миллионов фунтов стерлингов (около 10 миллионов долларов). Необычную историю роскошного украшения с сапфиром мы уже рассказывали. Иногда ее еще называют «Брошь принца Альберта».

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press

У королевы была укладка и макияж, на шее золотая цепочка с пластинчатой подвеской, а на запястье браслет от французского бренда Van Cleef & Arpels из золота и агата.

Король Чарльз облачился в любимый синий костюм в полоску, к которому подобрал соответствующую рубашку, галстук и платок в нагрудный карман — изюминка монарха.

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press

Ранее, напомним, дворец представил новые портреты короля и королевы, сделанные в Италии, в честь их 20-й годовщины свадьбы.

Королева Камилла и первая леди Италии Лаура Маттарелла / © Associated Press