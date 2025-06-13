В синем платье и с любимой прической: принцесса Анна на приеме в Виндзоре

Принцесса Анна / © Getty Images

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Ее королевское Высочество приняла участие в приеме в честь Королевской премии за предпринимательство в Виндзорском замке 12 июня 2025 года в Виндзоре.

Учрежденные королевским указом в 1965 году, эти награды являются самыми престижными деловыми наградами в Великобритании, а их обладатели признаются одними из лучших представителей британского бизнеса.

Принцесса Анна на приеме в Виндзорском замке / © Getty Images

Королевская принцесс прибыла на прием в элегантном синем платье с белой окантовкой, дополнив наряд синими перчатками и сумкой, которую держала под мышкой. У нее в ушах сверкали серьги с сапфирами, губы Анна подчеркнула яркой помадой, а волосы собрала в традиционную прическу «улей», которую носит всю жизнь.

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Тем временем брат принцессы — король Чарльз — провел прием в Сент-Джеймсском дворце. Там он встретился со звездами кино — Кейт Уинслет и Мерил Стрип, а также Дэвидом Бекхэмом — частым гостем на многих королевских мероприятиях.

Король Чарльз на приеме в Сент-Джеймсском дворце / © Associated Press