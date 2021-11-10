В синем платье и с макияжем ярче обычного: герцогиня Корнуольская посетила службу

Герцогиня Корнуольская Камилла посетила поминальную службу в церкви Святой Невесты в Лондоне.

Герцогиня Корнуоллская, покровительница Гильдии Святой Невесты, посетила службу памяти журналистов, съемочной группы и вспомогательного персонала, погибших на передовой.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

74-летняя герцогиня приехала на мероприятие в синем платье с золотыми пуговицами посередине и надела свою любимую черную кейп-накидку. В руках у герцогини была маленькая черная сумка, обута она была в высокие замшевые сапоги и надела кожаные перчатки. Образ Камиллы завершала, как всегда, безупречная укладка, серьги с жемчужными камнями в ушах, макияж на лице даже более насыщенный, чем обычно. На груди у Камиллы была брошка в виде красного мака- символа памяти.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Вчера герцогиня Сассекская Меган принимала участие в саммите и тоже появилась на публике в черном ансамбле и с брошью на груди. И хотя Меган и Гарри предпочли не иметь ничего общего с королевской семьей, герцогиня Сассекская предпочитает зачем-то придерживаться традиций.

Меган Маркл

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