Общество
67
1 мин

В синем платье и с новой прической: кронпринцесса Виктория провела встречу в королевском дворце

В рамках открытия Месяца борьбы с диабетом 5 ноября кронпринцесса Швеции Виктория встретилась в Королевском дворце с представителями Детского диабетического фонда.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Во время встречи кронпринцесса приняла нового генерального секретаря Фонда Каролину Янсон, которая вручила ей Голубой узел — символ борьбы с диабетом 1 типа.

Виктория также познакомилась с новой развивающей мягкой игрушкой Фонда — драконом Милли. Дракон будет передан в больницы по всей стране детям в возрасте от 0 до 11 лет, страдающим диабетом 1 типа.

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Ее Королевское Высочество кронпринцесса является покровителем Детского фонда борьбы с диабетом.

Будущая королева появилась на встрече в темно-синем платье миди с длинными рукавами и бантом на шее и подобрала к нему замшевые туфли-лодочки на каблуках. Мы также обратили внимание, что Виктория сделала другую прическу, чем обычно, собрав волосы в хвост, а не в классический пучок, а также она надела серьги-кольца в уши.

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Напомним, недавно мы показывали, как кронпринцесса Виктория встречалась с императором Японии и присела перед ним в глубоком реверансе.

67
