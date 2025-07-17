В синем платье и с сапфировой брошью на груди: принцесса Анна посетила представление в Лондоне

Принцесса Анна / © Getty Images

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Сестра короля Чарльза присутствовала на музыкальном представлении Королевской гвардейской дивизии на параде Конной гвардии в Лондоне вчера днем.

Спектакль «Герои» представлен Британской армией при участии оркестров Королевской гвардейской дивизии, оркестра Королевской кавалерии, струнного оркестра герцогини Эдинбургской, современного оркестра Королевской гвардейской дивизии, оркестра волынок и барабанов, армейских кадетских корпусов и Королевской конной артиллерии Королевского корпуса.

Принцесса Анна / © Getty Images

Ее Высочество приехала в синем платье средней длины на запах, с оборкой на талии и неглубоким V-образным декольте. Анна обула темно-синие туфли на каблуках и украшенные бантами, была в синих перчатках и в руке держала клатч, подобранный в тон.

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У принцессы была ее традиционная прическа, серьги-висюльки из жемчуга в ушах, колье из трех нитей жемчуга на шее и брошь с сапфиром в окружении бриллиантов на груди. В макияже принцесса лишь немного подчеркнула губы.

Напомним, недавно во время банкета в Виндзорском замке, организованного в честь визита президента Франции Эммануэля Макрона, принцесса Анна появилась с новой прической.

Принцесса Анна и ее муж сэр Тимоти Лоуренс на банкете в Виндзорском замке / © Associated Press