- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 1 мин
В синем платье и сапфировых серьгах: представлено новое фото именинницы принцессы Анны
Королевская принцесса Анна сегодня празднует юбилей, ей исполняется 75 лет.
По этому случаю был представлен ее новый портрет, который сделал фотограф Джон Суоннелл, который сотрудничает с королевской семьей на протяжении многих лет и уже неоднократно делал портретные снимки для самой принцессы Анны.
«В преддверии 75-летия Ее Королевского Высочества Букингемский дворец опубликовал новую фотографию принцессы.
Снимок был сделан в прошлом месяце в парке Гэткомб, частной резиденции принцессы. Автором фотографии стал Джон Суоннелл», — такое сообщение появилось на странице в Instagram британской королевской семьи.
На фото сеcтра короля Чарльза запечатлена в синем платье с белым воротником и манжетами, у нее сделала фирменная прическа, легкий макияж на лице, в ушах серьги-гвоздики с сапфирами, а на пальце помолвочное и обручальное кольцо.
Напомним, ранее Суоннелл фотографировал принцессу в честь ее 40-летия в 1990 году, 50-летия в 2000 году, 60-летия в 2010 году и 70-летия в 2020 году.
Напомним, за неделю до знаменательного дня, Букингемский дворец представил новый портрет принцессы Анны на котором она запечатлена с мужем, вице-адмиралом сэром Тимоти Лоуренсом. Снимок сделал королевский фотограф Крис Джексон перед французским государственным банкетом в Виндзорском замке 9 июля.