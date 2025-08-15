В синем платье и сапфировых серьгах: представлено новое фото именинницы принцессы Анны

Принцесса Анна / © Getty Images

По этому случаю был представлен ее новый портрет, который сделал фотограф Джон Суоннелл, который сотрудничает с королевской семьей на протяжении многих лет и уже неоднократно делал портретные снимки для самой принцессы Анны.

«В преддверии 75-летия Ее Королевского Высочества Букингемский дворец опубликовал новую фотографию принцессы.

Снимок был сделан в прошлом месяце в парке Гэткомб, частной резиденции принцессы. Автором фотографии стал Джон Суоннелл», — такое сообщение появилось на странице в Instagram британской королевской семьи.

На фото сеcтра короля Чарльза запечатлена в синем платье с белым воротником и манжетами, у нее сделала фирменная прическа, легкий макияж на лице, в ушах серьги-гвоздики с сапфирами, а на пальце помолвочное и обручальное кольцо.

Напомним, ранее Суоннелл фотографировал принцессу в честь ее 40-летия в 1990 году, 50-летия в 2000 году, 60-летия в 2010 году и 70-летия в 2020 году.

Напомним, за неделю до знаменательного дня, Букингемский дворец представил новый портрет принцессы Анны на котором она запечатлена с мужем, вице-адмиралом сэром Тимоти Лоуренсом. Снимок сделал королевский фотограф Крис Джексон перед французским государственным банкетом в Виндзорском замке 9 июля.