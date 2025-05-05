В синем платье и с жемчужными украшениями: королева Мэри с мужем побывала на службе памяти

Король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

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На службу, которая прошла в церкви Фор-Фру в Копенгагене королева Мэри приехала в темно-синем платье на запах, миниатюрной шляпе с вуалью и обута в нюдовые туфли на высоких шпильках. Под мышкой Мэри держала синий клатч небольшого размера. Она дополнила образ золотыми серьгами-гвоздиками в ушах и брошью с жемчугом, которую прикрепила к платью на груди, на пальце у королевы также сверкало кольцо с жемчугом. Мэри сделала яркий красный маникюр и макияж в натуральных оттенках.

Король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

Король Фредерик X был в темно-синем костюме, белой рубашке и с голубым галстуком. На службе также присутствовала мать Фредерика — королева Маргрете II, а также его тетя — принцесса Бенедикте.

Принцесса Бенедикте / © Getty Images

Принцессе 29 апреля исполнился 81 год и дворец по этому случаю делился ее новым портретным фото.

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