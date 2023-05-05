В синем платье и сапфировых серьгах: эффектная принцесса Уэльская на королевском приеме

Принцесса Уэльская посетила прием в Букингемском дворце, организованный королем Чарльзом III для высокопоставленных гостей в преддверии своей коронации.

Кэтрин выглядела великолепно в синем платье-миди из крепа с эффектом запаха, украшенное кристаллами от бренда Self-Portrait, стоимостью 454 доллара. Наряд принцесса Уэльская дополнила роскошными серьгами-висюльками с сапфирами и бриллиантами, которые ранее принадлежали королеве матери Елизавете.

Принцесса Уэльская на приеме в Букингемском дворце и король Испании Филипп VI / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская на приеме в Букингемском дворце и Джилл Байден с внучкой Финнеган Байден / Фото: Associated Press

Парикмахер Кейт уложил ей волос объемными локонами с боковым пробором. Ранее мы не видели Ее Высочество с такой прической. Также у Кейт был красивый вечерний макияж. Ее запечатлели фотографы, когда она мило беседовала с гостями.

А в королевском аккаунте опубликовали снимок принцессы в компании первых леди США - Джилл Байден и Украины - Елены Зеленской.

До начала приема Кейт, ее муж принц Уильям и король Чарльз III приветствовали толпу людей на неожиданной прогулке в торговом центре The Mall у Букингемского дворца в Лондоне накануне коронации.

Принцесса Уэльская на приеме в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская на приеме в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская на приеме в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

74-летний король Чарльз с сыном и невесткой прогулялись по улицам, чтобы поприветствовать вышедших их повидать доброжелателей. Кейт была в белом платье Jenny Packham, в туфлях Aquazzura, как у Меган Маркл и с клатчем от Prada в руках.

Читайте также: