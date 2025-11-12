ТСН в социальных сетях

В синем платье и серьга-кисточках: королева Камилла присоединилась к королю Чарльзу на приеме

Король Чарльз и королева Камилла организовали прием для ветеранов, служивших во Второй мировой войне на Тихом океане, и их семей в Виндзорском замке.

Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Associated Press

На мероприятии королева Камилла появилась в темно-синем платье от Fiona Clare, а к нему подобрала подходящие аксессуары: серьги-кисточки из белого золота с сапфирами Official Faberge, подвеску с синим сердцем и россыпью бриллиантов (предполагаемый подарок ее мужа Чарльза на день рождения королевы), а также любимый браслет Van Cleef Arpels Vintage Alhambra 5 мотивов из 18-каратного желтого золота с агатом на запястье.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

У королевы была ее фирменная укладка и легкий макияж. Король Чарльз облачился в темно-синий костюм, белую рубашку и светлый галстук. Оба супруга были с красными маками на груди.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

В этот же день королева Камилла посетила прием в Кларенс-хаусе, который сама же организовала для авторов и спонсоров недавно объявленной Детской Букеровской премии. На нем неожиданно появилась голливудская актриса и продюсер — Сара Джессика Паркер.

Королева Камилла и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Королева Камилла и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

