В синем платье и серьгах-висюльках: королева Летиция в сдержанном аутфите приехала на памятное мероприятие

Король Филипп VI и королева Летиция почтили память жертв разрушительного урагана «Дана» на мероприятии, прошедшем 29 октября, в Музее принца Филипа в Городе искусств и наук Валенсии.

Летиция появилась на мероприятии в синем платье с узлом на талии от валенсийского дизайнера Иоланды Гильен, которая потеряла все во время наводнения год назад.

«Это большая честь и гордость для меня и всей моей команды. В такой печальный день, как первая годовщина урагана „Дана“, она подарила мне радость и счастье», — рассказала дизайнер в комментарии изданию Vanitatis. «Мы с огромным удовольствием приняли этот заказ. Мы сшили для нее три разных платья по собственным эскизам и адаптировали их к этому случаю. Она сама выбрала то самое платье, которое надела в Городе искусств и наук», — рассказала дизайнер.

К своему образу королева Летиция подобрала серьги-висюльки с синими камнями, любимое кольцо Coreterno, сделала красивую укладку и выразительный макияж. Ее супруг облачился в темно-синий костюм, рубашку и галстук в тон.

