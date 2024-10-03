В синем платье и широкополой шляпе: королева Нидерландов Максима посетила космическую выставку

2 октября 53-летняя королева Нидерландов Максима посетила особое мероприятие в городе Нордвейк.
Супруга правящего монарха появилась на космической выставке Space Expo, где приняла участие в запуске национальной учебной программы и конкурса по технологиям для студентов. Программа получила название Vakkanjers и ее целью будет побуждать нидерландских детей задуматься о том, как улучшить жизнь на нашей планете с помощью развития космических технологий.
По такому случаю королева надела темно-синее платье от одного из своих любимых брендов Maison Natan, оно было длиной до колен и украшенное переливающимися цветочными узорами в зоне талии.
Платье Максима носила в сочетании с темно-синим шерстяным кейпом от этого же бренда, а также туфлями на каблуках от Gianvito Rossi и широкополой фетровой шляпой. Завершали ее лук гламурный серьги в ушах с сапфирами, перчатки и небольшой клатч.
Своим появлением на выставке Ее Величество в очередной раз продемонстрировала свой отличный вкус и любовь к монохромным нарядам. Все детали ее лука были продуманы до мелочей, как и в случае, когда она появилась на празднике в честь своего мужа. Тогда королева тоже блистала перед фотографами в идеально продуманном луке, который включал очаровательный ободок с бабочками.
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