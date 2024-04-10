В синем платье и шляпе: эффектная королева Максима посетила презентацию

Королева Максима присутствовала на презентации Амстердамского Stagepact MBO в Capital в Амстердаме.

Королева приехала на конференцию "Доступная жизнь" Национального института бюджетной информации, посетив запуск Амстердамского пакта о стажировках MBO.

Максима появилась на мероприятии в платье из эластичной шерсти с тиснением и длинными рукавами от Oscar de la Renta, темно-синих кожаніх туфлях от Gianvito Rossi, в широкополой синей шляпе Maison Fabienne Delvigne, в кожаных перчатках и с синим клатчем-конвертом в руках.

Королева сделала насыщенный макияж глаз и помадой подчеркнула губы, надела синие серьги, подобранные в тон наряда, также на пальце у нее сверкало кольцо из этого же комплекта. Максима улыбалась и была явно очень рада присутствовать на мероприятии и исполнять свои королевские обязанности.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Сегодня, напомним, ее младшая дочь принцесса Ариана празднует свой 17-й день рождения. По этому случаю королевский дворец поделился ее новым фото.

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