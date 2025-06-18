В синем платье и шляпе с вуалью: Сара Йоркская с дочерью была запечатлена в Аскоте

Принцесса Беатрис и Сара Йоркская / © Getty Images

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Бывшая жена принца Эндрю приехала на мероприятие в темно-синем жакете Yves Saint Laurent с кружевной отделкой и прозрачными рукавами, под который надела ассиметричное синее платье и обула туфли-лодочки. У нее на плече висела сумка от Chanel, а на голове была шляпа-таблетка с вуалью. Несколько браслетов от Van Cleef & Arpels у Сары было на запястье, а также широкий золотой браслет с именем ее дочери Беатрис. Также герцогиня собрала волосы в низкий пучок и надела серьги-колечки из золота, а на ее лице был выразительный макияж.

Принцесса Беатрис и Сара Йоркская / © Getty Images

Принцесса Беатрис, которая также в этот день приехала на скачки, была запечатлена рядом с матерью. Для светского выхода она выбрала жакет с объемными рукавами-фонариками, пуговицами и поясом на талии и юбку в клетку от Beulah London, дополнив лук туфлями от Jennifer Chamandi и песочной шляпой Juliette Millinery.

На скачки принцесса Йоркская приехала с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци.

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Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images