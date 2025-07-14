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В синем платье и туфлях на высоких каблуках: принцесса Кейт с семьей посетила Уимблдон
Принцесса Уэльская Кейт неожиданно почти со всей семьей появилась на мужском финале Уимблдонского теннисного турнира.
Посетив финал женского одиночного разряда в субботу, принцесса Уэльская вернулась, чтобы посмотреть, кто заберет домой трофей среди мужчин. На этот раз принц Уильям присоединился к своей жене на спортивном мероприятии вместе с двумя старшими детьми — принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, которые, как известно, обожают теннис.
Принц Уильям и принц Джордж были в костюмах и галстуках, а принцесса Кейт и принцесса Шарлотта — в летних платьях. Синий бант в волосах Шарлотты идеально дополнял наряд ее мамы.
Кэтрин же облачилась в синее платье миди с бантом от Roksanda, туфли Ralph Lauren цвета капучино на каблуках, соломенную шляпу с широкими полнями и лентой от LK Bennett, а также солнцезащитные очки Ralph Lauren. Кейт дополнила образ золотой цепочкой с подвеской и восьмью маленькими бриллиантами от Daniella Draper, серьгами из белого золота Сartier и часами тоже от Сartier. Ее волосы были распущены и красиво уложены волнами.
Публика снова очень тепло приветствовала принцессу Кейт и ее семью, как и в предыдущий день на Уимблдоне.