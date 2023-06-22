В синем платье и эффектной шляпе: Зара Тиндалл на королевских скачках

Дочь принцессы Анны – Зара Тиндалл - посетила второй день конных соревнований на ипподроме в Аскоте и выбрала для своего выхода сине-зеленый ансамбль.

В это раз на Заре было темно-синее платье с объемными рукавами три четверти и V-образным вырезом на декольте и тонким ремешком на талии от Laura Green. Обута она была в серебристые туфли-лодочки на каблуках от Dune London, в руках держала плетеный клатч тоже серебристого цвета от Anya Hindmarch.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара надела контрастную зеленую шляпу Juliette Botterill с бантом сбоку, подобрала к образу серьги-висюльки, несколько браслетов на запястье и свои любимые часы. Макияж на ее лице был натуральным, а волосы собраны в низкий пучок.

В первый день скачек Зара Тиндалл появилась с мужем Майком, как и вчера, и была одета в платье-рубашку нежного салатового оттенка с тропическим цветочным принтом от бренда Leo Lin и обула особенные туфли.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

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