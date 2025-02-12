В синем платье и в колье из коллекции своей бабушки: королева Камилла на ужине в Кларенс-хаусе

Недавно король Чарльз и королева Камилла организовали званый ужин в любимой загородной резиденции монарха – Хайгроув-хаус.
Королева Камилла появилась на нем в синем переливающемся платье с неглубоким V-образным декольте от Fiona Clare, которое Ее Величество уже носила много раз, у нее в ушах были серьги с сапфировыми камнями, а на шее колье в виде змеи Van Cleef & Arpels из коллекции ее бабушки.
Камилла любит этот ювелирный французский бренд и надела также браслет от него на запястье, а в руке держала маленький черный клатч. Ее Величество сделала фирменную укладку и макияж.
На приеме также побывала чета Бекхэм. Виктория блистала в платье своего собственного дизайна и бренда, а ее муж Дэвид в элегантном черном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке.
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