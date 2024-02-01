В синем платье и комплекте особенных украшений: королева Летиция на дипломатическом приеме

Королева Летиция и король Филипп VI организовали прием для дипломатического корпуса во дворце Сарсуэла в Мадриде.

51-летняя королева Летиция блистала в этот вечер в темно-синем платье из тафты в пол, с V-образным вырезом и пышной юбкой и большим бантом в качестве пояса. Наряд Летиция уже носила ранее на новогоднем военном параде в 2022 году. Образ королева дополнила серьгами и колье с сапфирами, бриллиантами и жемчугом, подаренными ей в честь помолвки королем Хуан Карлосом (отцом ее мужа короля Филиппа VI) в 2003 году. Также на запястье Летиции сверкал бриллиантово-сапфировый браслет.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Королева сделала красивую укладку и макияж, подчеркнувшие ее красоту.

Вместе с 56-летним королем Филиппом она приветствовала гостей со всего мира во дворце Сарсуэла в Мадриде – доме королевской четы и официальной рабочей резиденции.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король был в черном фраке, серых полосатых брюках, белой рубашке и жилете. Он также надел темно-синий галстук в мелкий белый горох, который отлично гармонировал с платьем его супруги Летиции.

Saludo de los Reyes al #CuerpoDiplomático acreditado en España en el Palacio Real de Madrid.



Vídeo completo en CasaRealTV: https://t.co/zPVCLPegAF pic.twitter.com/SPGuqyi9GA — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 31, 2024

Напомним, недавно мы рассказывали вам 15 интересных фактов, которых вы не знали про королеву Летицию.

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