В синем платье и в обнимку с мужем: Меган Маркл и принц Гарри провели вечер в поместье суперзвезды

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гарри и его жена Меган Маркл посетили благотворительный концерт One805LIVE! 2025 в пользу спасателей в Карпинтерии.

Мероприятие, целью которого является сбор средств для местных пожарных, полицейских и шерифских служб, прошло в поместье Кевина Костнера на берегу океана.

Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гарри в третий раз подряд посетил это и на этот раз вместе со своей женой Меган. Концерт, который состоялся в поместье Кевина Костнера на берегу океана в Калифорнии, собирает средства на необходимое оборудование и программы психического здоровья для сотрудников служб быстрого реагирования округа Санта-Барбара.

Меган надела темно-синее платье миди Сarolina Herrera с воротником на пуговицах спереди, стоимостью2490 долларов, а ее образ дополняло несколько золотых браслетов Сartier и часы принцессы Дианы от этого же бренда. Также герцогиня сделала красивую прическу, уложив волосы локонами спереди и легкий макияж.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гарри выбрал темный пиджак, рубашку и брюки с поясом. На запястье у герцога были те же браслеты, которые он носил и во время своего недавнего визита в Украину. Один из них от Superhumans, его Гарри подарили во время его визита во Львов в апреле 2025 года.

Меган ненадолго присоединилась к мужу на сцене во время благотворительного концерта, после чего быстро обняла его, а затем наблюдала со стороны сцены, как Гарри вручил награду начальнику пожарной охраны округа Санта-Барбара Марку Хартвигу.