ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
580
Время на прочтение
1 мин

В синем платье и ярких серьгах: королеву Максиму сфотографировали на улицах Нью-Йорка

Королева Нидерландов посетила еще ряд деловых встреч во время визита на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

В этот день королева Максима была запечатлена в темно-синем платье-миди от Модного дома Natan, которое она носила с вишневыми туфлями-слингбэками на невысоких каблуках, и красный клатч держала в руках.

Даже на деловые встречи королева выбирает запоминающиеся образы, от которых невозможно отвести взгляд. Этот ее лук был дополнен крупными красными серьгами в ушах, золотым браслетом на запястье и несколькими кольцами. Волосы она распустила и сделала выразительный макияж глаз.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Также Максима днем ранее демонстрировала на улицах Нью-Йорка еще один запоминающийся образ. Королева сочетала новую юбку от Tory Burch со светлой блузкой и туфлями-лодочками с прозрачными вставками.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Кроме Максимы яркие луки во время поездки в Нью-Йорк регулярно показывает ее бельгийская коллега — королева Матильда. Мы собрали все ее выходы за эти дни в один материал.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie