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В синем платье и ярких серьгах: королеву Максиму сфотографировали на улицах Нью-Йорка
Королева Нидерландов посетила еще ряд деловых встреч во время визита на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В этот день королева Максима была запечатлена в темно-синем платье-миди от Модного дома Natan, которое она носила с вишневыми туфлями-слингбэками на невысоких каблуках, и красный клатч держала в руках.
Даже на деловые встречи королева выбирает запоминающиеся образы, от которых невозможно отвести взгляд. Этот ее лук был дополнен крупными красными серьгами в ушах, золотым браслетом на запястье и несколькими кольцами. Волосы она распустила и сделала выразительный макияж глаз.
Также Максима днем ранее демонстрировала на улицах Нью-Йорка еще один запоминающийся образ. Королева сочетала новую юбку от Tory Burch со светлой блузкой и туфлями-лодочками с прозрачными вставками.
Кроме Максимы яркие луки во время поездки в Нью-Йорк регулярно показывает ее бельгийская коллега — королева Матильда. Мы собрали все ее выходы за эти дни в один материал.