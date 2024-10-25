В синем платье и золотых туфлях: королева Летиция на гала-вечере в Овьедо

Королева Летиция произвела фурор на концерте в преддверии церемонии вручения "премии принцессы Астурийской" 2024 года.

Испанская королева появилась на мероприятии в синем платье Roland Mouret длины миди со сборками на одной стороне и драпировкой. Наряд Летиция дополнила золотистым клатчем и туфлями Magrit на низком каблуке.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

У нее были распущены волосы, на лице вечерний макияж, а в ушах серьги-висюльки из камней, также Летиция дополнила образ своим любимым кольцом Coreterno.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На концерте Летиция появилась с мужем королем Филиппом VI, а также двумя дочерьми – принцессой Леонор и инфантой Софией.

Принцесса Леонор и королева Летиция / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор появилась на концерте в роскошном образе, надев черный топ и юбку-плисе.

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