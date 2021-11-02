В синем платье от кутюр и с вечерней укладкой: герцогиня Кэтрин на приеме с мужем

Герцог и герцогиня Кембриджские вчера прибыли в Глазго на 26-ю Конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата и посетили несколько мероприятий.
Днем пара побывала в спортивном центре Alexandra Park Sports Hub, где встретилась со скаутами. А вечером Уильям и Кейт прибыли на прием, организованный для ключевых участников Sustainable Markets Initiative, а также победителей и финалистов первой премии Earthshot Prize Awards на ликероводочном заводе Clydeside в Глазго.
39-летняя Кэтрин надела на вечернее мероприятие синее платье от Eponine с кутюрной коллекции весна-лето 2020 с двумя пуговицами на талии и добавила к аутфиту бриллиантовые серьги, темно-синие замшевые туфли на каблуке и клатч им в тон.
У герцогини была красивая вечерняя укладка и макияж на лице.
Принц Уильям был в костюме, синем галстуке и белой рубашке. Пара пребывала в отличном настроении, судя по фотографиям.
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