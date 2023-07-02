В синем платье-пальто и кожаных лодочках: эффектная королева Максима вышла в свет с мужем

Король Виллем-Александр появился на мероприятии со своей супругой королевой Максимой. Ее Величество была в темно-синем платье-пальто от Natancouture, обула кожаные туфли-лодочки на каблуках Gianvito Rossi, была в кожаных перчатках, в руках держала плоский кожаный клатч, а на голове у нее была широкополая шляпа.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Королева дополнила свой образ сапфировыми серьгами и брошью, волосы собрала в низкий пучок, сделала макияж с акцентом на глаза и надела на запястье часы на черном кожаном ремешке.

Король Виллем-Александр был тоже в темно-синем костюме под который надел светлую рубашку и голубой галстук.

В своем эмоциональном обращении Виллем-Александр сказал: "Сегодня я стою перед вами. Сегодня, как ваш король и член правительства, я делаю это, извиняюсь. И я чувствую тяжесть этих слов в своем сердце и в своей душе". Отметим, извинялся монарх за роль его страны в рабстве к 150-летию отмены этого самого рабства.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, ранее в пятницу нидерландские монархи поделились фотографиями из своего семейного фотосета на пляже. Больше всего поклонники королевской семьи были очарованы домашним питомцем семьи, который также принимал участие в съемках.

Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

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