В синем платье-пальто и с шарфом: элегантная Джилл Байден с дочерью приехала в Париж

Первая леди США – Джилл Байден – была среди приглашенных Эммануэлем Макроном гостей на открытие Собора Парижской Богоматери в Париже, который отреставрировали после разрушительного пожара в 2019 году.
Джилл приехала в синем платье-пальто с тонким поясом, подчеркивающим талию, и сверху набросила пальто потеплее черного цвета. Она обула туфли-лодочки на каблуках, а на шее у нее был объемный голубой шарф. Первая леди сделала укладку и макияж, в ушах у нее сверкали серьги-снежинки с бриллиантами. Приехала Джилл вместе с дочерью Эшли Байден.
Джо Байден в Париж с супругой не прибыл.
Зато новоизбранный президент США – Дональд Трамп - присутствовал на церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Он сидял, как и Джилл в первом ряду, рядом с Эммануэлем и Брижит Макрон и был замечен во время разговора с первой леди США.
Читайте также:
- В платье Oscar de la Renta и с бокалом игристого: красивая Джилл Байден на прощальном вечере в Белом доме
- В красном костюме и с маленьким внуком: Джилл Байден встретила рождественскую елку у Белого дома
- В изумрудном костюме и шелковой блузке: красивая Джилл Байден провела экскурсию по Белому дому