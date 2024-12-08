В синем платье-пальто и с шарфом: элегантная Джилл Байден с дочерью приехала в Париж

Первая леди США – Джилл Байден – была среди приглашенных Эммануэлем Макроном гостей на открытие Собора Парижской Богоматери в Париже, который отреставрировали после разрушительного пожара в 2019 году.

Джилл приехала в синем платье-пальто с тонким поясом, подчеркивающим талию, и сверху набросила пальто потеплее черного цвета. Она обула туфли-лодочки на каблуках, а на шее у нее был объемный голубой шарф. Первая леди сделала укладку и макияж, в ушах у нее сверкали серьги-снежинки с бриллиантами. Приехала Джилл вместе с дочерью Эшли Байден.

Эммануэль Макрон, Джилл Байден с дочерью Эшли / Фото: Getty Images

Джо Байден в Париж с супругой не прибыл.

Брижит Макрон, Эшли Байден, Джилл Байден и Эммануэль Макрон / Фото: Getty Images

Зато новоизбранный президент США – Дональд Трамп - присутствовал на церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Он сидял, как и Джилл в первом ряду, рядом с Эммануэлем и Брижит Макрон и был замечен во время разговора с первой леди США.

Джилл Байден и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

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