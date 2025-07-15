В синем платье-рубашке и с плетенной сумкой: королева Камилла открыла сад для собак

Королева Камилла / © Getty Images

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Ее Величество приехала, чтобы открыть новый сад для собак Королевского садоводческого общества и BBC Radio 2, спроектированный Монти Доном. На мероприятии появилась и радиоведущая Аманда Холден.

77-летнюю Камиллу, которая является покровительницей этой благотворительной организации, по прибытии в лондонский центр благотворительной организации в Найн-Элмс встречал почетный караул из собак-спасателей.

Королева Камилла и Аманда Холден / © Getty Images

Королева облачилась в ярко-синее платье-рубашку с рукавами три четверти и вышивкой на подоле, а на груди у нее была пришпилена брошь-собака. Обута она была в светлые туфли-лодочки на каблуках, а в руках несла небольшую плетенную сумку.

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Королева впервые увидела сад на выставке цветов Королевского садоводческого общества в Челси в мае. Сад был спроектирован так, чтобы создать успокаивающую и стимулирующую атмосферу для поддержания благополучия собак, ожидающих переезда в новые дома.

Королева Камилла / © Getty Images

Кстати, накануне дворец поделился новым фото королевы Камиллы и ее щенка Моли, которого она взяла несколько месяцев назад из этого приюта после смерти одной из своих джек-расселов, которого также взяла здесь.