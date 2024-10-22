В синем платье-рубашке и со стрекозой на груди: королева Камилла на мероприятии в Сиднее

Король Чарльз и королева Камилла провели последний день своего королевского тура в Австралии.

77-летняя королева появилась посетила вчера в Сиднее мероприятие Refettorio OzHarvest, совместный социальный проект OzHarvest, ведущей австралийской организации по спасению продовольствия, и Food for Soul, итальянской инициативы.

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

Королева облачилась в шелковое платье-рубашке королевского синего цвета от Fiona Clare, дополнив его изящной брошью в виде стрекозы от Van Cleef & Arpels, несколькими браслетами от этого же бренда, а также бежевыми туфлями-лодочками на каблуках и бежевой сумкой.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Ее светлые локоны были идеально уложены, а на лице был макияж и очки от солнца. Камилла поприветствовала людей и пообщалась с волонтерами организации. Как покровительница UKHarvest, Камилла по-прежнему дорожит своей приверженностью борьбе с нехваткой продовольствия и поддержке инициатив, ориентированных на сообщество.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Днем ранее королева вместе с королем посетили ботанический сад в Канберре.

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