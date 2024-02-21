В синем платье с белым воротником: королева Камилла посетила прием в Кларенс-хаусе

Королева Камилла снова вернулась из Сандрингема, где провела выходные с королем Чарльзом, в Лондон.

Вчера в их резиденции в Кларенс-хаусе Камилла провела прием по случаю 15-летия благотворительной организации по поиску собак (MDD).

Во время приема Ее Величество встретилась с клиентами, у которых есть собаки-помощники, обученные MDD предупреждать их о приближающемся опасном для жизни медицинском событии. Королева также встретилась со сторонниками и попечителями благотворительной организации и наблюдала за демонстрацией работы собак.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла прибыла на прием в синем платье с белым воротником от Fiona Clare, замшевых сапогах Russell & Bromley, у нее на шее была подвеска Kiki Mcdonough и любимый браслет Van Cleef & Arpels на запястье. Также королева надела жемчужные серьги и своем помолвочное кольцо.

У нее была ее фирменная прическа, легкий дневной макияж на лице и она с удовольствием общалась с гостями и с питомцами, которые также посетили прием.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Тем временем король Чарльз в Сандрингеме проводил время с тремя своими старшими внуками – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, которые помогали дедушки взбодриться.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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