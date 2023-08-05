Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В синем платье с кружевом: роскошная королева Сильвия посетили Зальцбургский фестиваль

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
40
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В синем платье с кружевом: роскошная королева Сильвия посетили Зальцбургский фестиваль

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

79-летняя женщина выглядела элегантно и празднично.

4 августа состоялся ежегодный летний музыкальный фестиваль в австрийском городе Зальцбурге - родине Вольфганга Амадея Моцарта. В программу мероприятия традиционно входят, главным образом, концерты академической музыки и музыкально-театральные спектакли. Среди гостей мероприятия появилась шведская королевская семья - король Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия.

Королева Сильвия и король Карл XVI Густав / © Getty Images
Королева Сильвия и король Карл XVI Густав / Фото: Getty Images

Ее Величество отдала в этот раз предпочтение наряду в синем цвете - длинному платью с кружевом и вышивкой пайетками. Дополнили этот вечерний образ черный клатч с туфлями, а также трикотажный белый палантин, который королева держала в руках.

Также Сильвия сделала любимую укладку, макияж и надела украшениями из жемчуга: многослойные бусы, серьги и брошь. Также на руках у нее было несколько браслетов.

Королева Сильвия / © Getty Images
Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Читайте также:

Эксклюзивные подробности королевской фотосессии от фотографа Гьюго Бернарда

Эксклюзивные подробности королевской фотосессии от фотографа Гьюго Бернарда

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Новости королевских семей
Дата публикации
Просмотры
40
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация