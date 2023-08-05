В синем платье с кружевом: роскошная королева Сильвия посетили Зальцбургский фестиваль

4 августа состоялся ежегодный летний музыкальный фестиваль в австрийском городе Зальцбурге - родине Вольфганга Амадея Моцарта. В программу мероприятия традиционно входят, главным образом, концерты академической музыки и музыкально-театральные спектакли. Среди гостей мероприятия появилась шведская королевская семья - король Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия.

Королева Сильвия и король Карл XVI Густав / Фото: Getty Images

Ее Величество отдала в этот раз предпочтение наряду в синем цвете - длинному платью с кружевом и вышивкой пайетками. Дополнили этот вечерний образ черный клатч с туфлями, а также трикотажный белый палантин, который королева держала в руках.

Также Сильвия сделала любимую укладку, макияж и надела украшениями из жемчуга: многослойные бусы, серьги и брошь. Также на руках у нее было несколько браслетов.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

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