В синем платье с квадратным декольте: принцесса Оранская на торжественном ужине

20-летняя принцесса Катарина-Амалия появилась на мероприятии в синем платье из атласного крепа от Alex Perry с квадратным вырезом на декольте и небольшим шлейфом, которое дополнила остроносыми туфлями-лодочками от Gianvito Rossi на каблуках.

Амалия собрала волосы, надела серьги-висюльки и драгоценный чокер на шею, а также сделала легкий макияж. У принцессы был светлый маникюр и несколько колец с камнями на пальцах, а в руках она держала синий клатч, идеально подходящий к ее платью.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Также ранее мы показывали, как принцесса прошлась по красной дорожке, выйдя из золотой кареты в платье изумрудного цвета Safiyaa с кейп-накидкой, с золотым клатчем Jacquemus и с черными перчатками, когда направлялась на открытие государственного парламента в Гааге вместе со своими родителями.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

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