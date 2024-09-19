В синем платье с квадратным декольте: принцесса Оранская на торжественном ужине

Наследная принцесса Оранская посетила торжественный ужин в Государственном совете во дворце Нордейнде в Гааге.
20-летняя принцесса Катарина-Амалия появилась на мероприятии в синем платье из атласного крепа от Alex Perry с квадратным вырезом на декольте и небольшим шлейфом, которое дополнила остроносыми туфлями-лодочками от Gianvito Rossi на каблуках.
Амалия собрала волосы, надела серьги-висюльки и драгоценный чокер на шею, а также сделала легкий макияж. У принцессы был светлый маникюр и несколько колец с камнями на пальцах, а в руках она держала синий клатч, идеально подходящий к ее платью.
Также ранее мы показывали, как принцесса прошлась по красной дорожке, выйдя из золотой кареты в платье изумрудного цвета Safiyaa с кейп-накидкой, с золотым клатчем Jacquemus и с черными перчатками, когда направлялась на открытие государственного парламента в Гааге вместе со своими родителями.
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