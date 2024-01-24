В синем платье с обнаженной спиной: эффектный выход королевы Матильды на публику

Ее Величество королева Матильда и Его Величество король Филипп приветствовали на приеме руководителей европейских институтов и постоянных представителей, аккредитованных при Европейском Союзе в Брюсселе.

Королева Матильда надела синее платье от Maison Natan с вырезом на спине, которое сочетала с черными бархатными туфлями-лодочками на каблуках и миниатюрным клатчем. Образ Ее Величества дополняла ее фирменная укладка и легкий макияж на лице, в ушах были серьги-висюльки с синими камнями, а на запястье несколько золотых браслетов и часы.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Король Филипп предпочел в этот вечер черный классический костюм, белоснежную рубашку и галстук в принт.

Стоит отметить, что синий цвет очень идет королеве Матильде. Конкретно в этом платье она уже появлялась на публике прошлой осенью, когда посещала вместе с мужем встречу с бельгийскими мэрами перед приемом в честь мэров городов и муниципалитетов в королевском замке Лакен-Лакен в Брюсселе.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

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