В синем платье с обнаженным плечом: королева Летиция произфела фурор на дипломатическом приеме

Королева Летиция / © Getty Images

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Монаршая чета устроила дипломатический ужин в Королевском дворце в Мадриде, приветствуя делегации, прибывшие на 30-й Иберо-американский саммит глав государств и правительств, после церемонии открытия мероприятия в городском театре «Театро Реал».

На приеме Летиция появилась в темно-синем платье с асимметричным вырезом, открывающим одно плечо, а другое украшал крупный скульптурный цветок от испанского бренда Delpozo. Туфли у королевы были от Magrit и подходящий по цвету клатч завершал аутфит.

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Королева Летиция / © Getty Images

Она уложила свои каштановые волосы мягкими, блестящими волнами с глубоким боковым пробором, заправив одну прядь за ухо, чтобы показать сверкающие серьги с аквамаринами в форме капель от Aldao. Она также надела браслет, сочетающий бриллианты и сапфиры, и свое неизменное кольцо Coreterno. Розовый макияж и розовая помада завершили ее образ.

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Король Филипп VI надел темный костюм, белую рубашку и фиолетовый галстук с узором. На фотографиях пара запечатлена, приветствующей гостей на фоне богато украшенных дворцовых декораций с позолоченными зеркалами, узорчатыми стенами и светящимися канделябрами.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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