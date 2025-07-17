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В синем платье с оборками и сумкой Furla: королева Летиция поддержала дочь на церемонии в Марине
Король Испании Филипп VI наградил свою старшую дочь — принцессу Леонор — Большим крестом за заслуги на флоте.
Торжественное мероприятие состоялось вчера в Марине, где и находится Военно-морская школа, обучение в которой проходила наследница престола.
На церемонии появилась вся семья Леонор. Ее мать королева Летиция приехала в летнем темно-синем платье от Vogana из льна и вискозы, со структурированной драпировкой, украшенной бахромой и контрастной вышивкой. Королева дополнила образ босоножками на невысоких каблуках с тонкими ремешками от Hugo Boss и белой сумкой любимого бренда Furla с золотой металлической застежкой и короткой ручкой.
Королева дополнила свой образ легким макияжем, густые длинные волосы распустила и надела любимое кольцо Coreterno.
Напомним, ранее мы показывали шесть образов королевы Летиции, которые подойдут для летнего отпуска.