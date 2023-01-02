В синем платье с вырезами на рукавах: Джилл Байден надела свой любимый наряд на ужин

Перед Новым годом президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден попали в объектив фотографов, когда шли на борт Marine One. Тогда супруги с семьей отправились на остров Санта-Крус в Карибском море, чтобы встретить там 2023 год.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Однако полностью уединиться президентской семье там не удалось, ведь после ужина, 30 декабря, их сфотографировали папарацци. В тот вечер президент и первая леди провели время в ресторане Savant. Вместе с ними были их внуки.

На ужин первая леди надела синее шелковое платье от бренда Lapointe. Этот длинный наряд был однотонным, а вот рукава украшали необычные вырезы.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Образ первая леди дополнила заколкой в волосах, макияжем и несколькими ювелирными украшениями.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Президент же был одет довольно непринужденно - на нем была полосатая рубашка голубого цвета, серый костюм, а вот галстук он предпочел не надевать. Фотографам пара мило улыбалась, пока шла к машине.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

А что касается самого платья, то надевает первая леди его уже не первый раз. Ранее она появлялась в таком наряде на нескольких мероприятиях, и у него был вышит подсолнух на манжете. Таким образом она показывала свою поддержку Украине.

Джилл Байден, на ее манжете вышит цветок / Фото: Associated Press

Однако, похоже, это другая модель наряда, поскольку вышивки на манжете у нее больше нет.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

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