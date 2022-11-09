В синем платье с запахом: новый выход министра иностранных дел Германии

Анналена Бербок приняла участие во встрече министров иностранных дел G7 в Мюнстере, где продемонстрировала новый деловой образ.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретилась со своей коллегой из Ганы - Ширли Айоркор Ботчвэй - во время встречи министров иностранных дел G7 в Мюнстере.

Там Бербок предстала в синем платье с запахом, которое скомбинировала с черными туфлями на шпильках. Политик сделала себе укладку с боковым пробором, макияж с черными стрелками и помадой цвета пыльной розы, а также украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

А Ботчвэй выбрала черный костюм, состоявший из блузки с объемными манжетами на рукавах и юбки фасона "тюльпан". Наряд имел полосатые желто-белые вставки и был украшен золотистыми флористическими аппликациями. Ширли тоже надела черные туфли. На руках у нее были браслет, часы и кольцо с камнями.

Ширли Айоркор Ботчвэй и Анналена Бербок / Фото: Associated Press

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