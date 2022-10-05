В синем платье в разноцветный горох: эффектный выход королевы Летиции

50-летняя супруга Испанского короля Филиппа VI блистала сегодня в темно-синем платье в разноцветный горох, когда прибыла в Impact Hub Piamonte в Мадриде.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Платье с небольшим овальным вырезом на декольте Летиция дополнила красными туфлями-лодочками из кожи на каблуках и клатчем в тон. Образ Ее Величество дополнила тремя маленькими серьгами-колечками, макияжем и красивой укладкой.

Также на пальце у Летиции традиционно было золотое кольцо от Karen Hallam.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В прошлый раз королева выходила в свет в своем любимом сером брючном костюме, когда приезжала на рабочее мероприятие в Мадриде.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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