В синем шерстяном платье: королева Матильда выбрала красивый лук для публичного мероприятия

Королева вместе с супругом королем Филиппом отправилась на встречу бельгийскими мэрами перед приемом в честь мэров городов и муниципалитетов в королевском замке Лакен-Лакен в Брюсселе.

50-летняя королева выбрала для выхода синее шерстяное платье длины миди от Natan Couture, дополнив его туфлями-лодочками на каблуках, золотыми браслетами на запястье, сделав укладку и макияж.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

К замку король и королева шли по брусчатке и было заметно, как Матильде не удобно в обуви на каблуках. Но она держала своего мужа под руку. Филипп, кстати, тоже выбрал синий костюм, а к нему подобрал белую рубашку и пестрый галстук.

Днем ранее Матильда в платье без рукавов и с поясом на талии посетила медицинское учреждение в Брюсселе.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Читайте также: