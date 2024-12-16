В синем свитере и зеленых штанах: пресс-секретарь Байдена экспериментирует с цветами в аутфите

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На этот раз она решила поэкспериментировать с цветом в своем образе. Карин сочетала свитер цвета индиго в рубчик с прямыми зелеными брюками со стрелками. На талии она завязала трикотажный серо-синий пояс.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

У пресс-секретаря была ее любимая объемная прическа с кудрями и макияж с персиково-дымчатыми тенями и розовой помадой. Уши она украсила любимыми золотыми серьгами-кольцами с двумя волнами с камнями.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пье вышла к журналистам в красном костюме и персиковой блузке.

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