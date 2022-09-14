В синем топе и желтом жакете: Урсула фон дер Ляйен в символическом образе появилась в Европарламенте

Сегодня, 14 сентября, Урсула фон дер Ляйен выступила с речью на ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте. Это европейская политическая традиция – ежегодно глава исполнительной ветви власти ЕС отчитывается перед законодательной о достижениях в прошлом году и вызовах будущего.

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Для этого события Урсула выбрала символический образ. Она сочетала синий топ и желтый жакет с накладными карманами, продемонстрировав таким образом свою поддержку Украине. К жакету политик прикрепила сине-желтую ленту со значком Европарламента. Верх она дополнила черными прямыми брюками.

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Аутфит фон дер Ляйен дополнила жемчужным ожерельем и жемчужными серьгами-пусетами. Нежный макияж завершил ее деловой лук.

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

К слову, почетной гостьей мероприятия стала Елена Зеленская. В Европарламенте первая леди Украины предстала в красивом нежном образе. На ней был белоснежный костюм, состоявший из брюк со стрелками и жакета с флористической вышивкой, скрытыми пуговицами и квадратным вырезом с округлыми углами.

Елена Зеленская и Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Елена Зленская и Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что снова едет с рабочим визитом в Киев.

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