В синем топе и желтом жакете: Урсула фон дер Ляйен в символическом образе появилась в Европарламенте

Глава Еврокомиссии продемонстрировала свою поддержку Украине.
Сегодня, 14 сентября, Урсула фон дер Ляйен выступила с речью на ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте. Это европейская политическая традиция – ежегодно глава исполнительной ветви власти ЕС отчитывается перед законодательной о достижениях в прошлом году и вызовах будущего.
Для этого события Урсула выбрала символический образ. Она сочетала синий топ и желтый жакет с накладными карманами, продемонстрировав таким образом свою поддержку Украине. К жакету политик прикрепила сине-желтую ленту со значком Европарламента. Верх она дополнила черными прямыми брюками.
Аутфит фон дер Ляйен дополнила жемчужным ожерельем и жемчужными серьгами-пусетами. Нежный макияж завершил ее деловой лук.
К слову, почетной гостьей мероприятия стала Елена Зеленская. В Европарламенте первая леди Украины предстала в красивом нежном образе. На ней был белоснежный костюм, состоявший из брюк со стрелками и жакета с флористической вышивкой, скрытыми пуговицами и квадратным вырезом с округлыми углами.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что снова едет с рабочим визитом в Киев.
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