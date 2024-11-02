В синем твидовом наряде: японская принцесса Како посетила особое мероприятие

1 ноября принцесса Японии Како посетила церемонию открытия 41-й Национальной ярмарки городского озеленения в Кавасаки. Перед церемонией открытия принцесса посетила парк Икута Рекучи, городскую зеленую зону в Тама-ку. После этого она посетила церемонию посадки деревьев.

Ярмарка была инициирована Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма в 1983 году и с тех пор проводится в разных городах Японии каждый год. Она представляет собой фестиваль цветов и зелени, чтобы повысить осведомленность общественности относительно экологии и важности озеленения городов.

Для этого мероприятия 29-летняя принцесса выбрала наряд синего цвета, который включал жакет с бахромой на рукавах и прямой юбки. Свой наряд принцесса дополнила милой прической, черным клатчем и небольшими синими серьгами с бусинами.

Принцесса Японии Како / Фото: Getty Images

Напомним, что Како - вторая дочь принца Акисино и принцессы Кико. Также она младшая племянница правящего японского императора Нарухито и императрицы Масако. Историю любви ее родителей, а также их свадебные образы мы показывали вам ранее. В своем свадебном образе принцесса Кико использовала тиару и платье с накидкой.

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