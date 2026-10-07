В синем юбочном костюме: еще один стильный образ королевы Летиции во время визита в Финляндию

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

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Поездка короля и королевы в Финляндию завершилась сегодня. Во время визита в Лапландию и за Полярный круг, второй остановки в их турне, они встретились с саамским народом.

Местом встречи стал Музей арктической и лапландской науки, где, конечно же, они узнали все о северном сиянии, одной из главных достопримечательностей региона.

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Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

На этом мероприятии королева представила новый образ от финского бренда Andiata. Летиция выбрала темно-синий ансамбль, состоящий из приталенного жакета на четыре пуговицы и расклешенной юбки миди, оба изделия выполнены из итальянской шерстяной смеси. Классический образ с четкими линиями и структурированным силуэтом, который она дополнила бордовыми аксессуарами — сумкой и высокими кожаными сапогами, а на груди у нее был прикреплен бант в виде броши и серьги-висюльки в ушах. Волосы Ее Величество распустила и сделала выразительный макияж.

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Ранее король Филипп VI и королева Летиция приняли участие в церемонии возложения венков на кладбище Хиетаниеми, где супруга монарха подобрала к этому же костюму бордовое пальто Carolina Herrera.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

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