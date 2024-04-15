В синем жакете и белых джинсах-скинни: стильная княгиня Шарлин с семьей на теннисном турнире

Князь Альбер II и княгиня Шарлин появились на публичном мероприятии вместе с сыном принцем Жаком.

Княжеская чета поучаствовала в церемонии награждения финального матча турнира Monte Carlo Tennis Masters в Монако. Мероприятие прошло в загородном клубе Монте-Карло в Рокбрюн-Кап-Мартен недалеко от Монте-Карло.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

Шарлин выглядела великолепно в этот день. На княгине был синий жакет с золотыми пуговицами от Ralph Lauren, стоимостью 3600 долларов, классическая белая рубашка в тонкую синюю полоску от Polo Ralph Lauren за 189 долларов, белые джинсы-скинни и туфли из замши на невысоких каблуках от Manolo Blahnik.

Элегантный лук Шарлин дополнила серьгами с бриллиантами, своим помолвочным кольцом, часами Сartier на запястье, легким дневным макияжем и стильной укладкой, а также сделала французский маникюр.

Княгиня Шарлин, князь Альбер II и их сын принц Жак / Фото: Getty Images

Ее муж Альбер был в черном пиджаке и светло-серых брюках, надел белую рубашку и цветной полосатый галстук. Принц Жак был в похожем аутфите, как и его отец – в черном пиджаке, белой рубашке и песочных штанах. Оба были обуты в черные кожаные туфли.

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Шарлин с детьми и мужем побывала на спортивном мероприятии.

Читайте также: