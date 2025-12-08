- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 11
- Время на прочтение
- 1 мин
В синем жакете и на высоких каблуках: 87-летняя королева София посетила церемонию
87-летняя королева София полна сил и энергии и продолжает активно работать.
На днях Ее Величество посещала церемонию вручения IV Национальной премии «Паларк» в области археологии и палеонтологии в Национальном археологическом музее в Мадриде.
София прибыла на светское мероприятие в кобальтово-синем коротком жакете, который сочетала с черными свободными брюками и черными туфлями-лодочками из замши на достаточно высоких каблуках. В руках София несла черную сумку на ремешке, а образ свой дополнила белыми серьгами-висюльками, многочисленными украшениями на шее, а также браслетами на запястье и брошью-бабочкой, пришпиленной на груди. Королева сделала фирменную укладку и легкий макияж, а с ее лица не сходила улыбка.
На прошлой неделе мы также видели королеву в светском обществе, когда она посещала церемонию награждения VIII премии «Эволюция» и I премии Эмилиано Агирре в Музее эволюции человека в Бургосе.