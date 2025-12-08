ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
11
Время на прочтение
1 мин

В синем жакете и на высоких каблуках: 87-летняя королева София посетила церемонию

87-летняя королева София полна сил и энергии и продолжает активно работать.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева София

Королева София / © Getty Images

На днях Ее Величество посещала церемонию вручения IV Национальной премии «Паларк» в области археологии и палеонтологии в Национальном археологическом музее в Мадриде.

София прибыла на светское мероприятие в кобальтово-синем коротком жакете, который сочетала с черными свободными брюками и черными туфлями-лодочками из замши на достаточно высоких каблуках. В руках София несла черную сумку на ремешке, а образ свой дополнила белыми серьгами-висюльками, многочисленными украшениями на шее, а также браслетами на запястье и брошью-бабочкой, пришпиленной на груди. Королева сделала фирменную укладку и легкий макияж, а с ее лица не сходила улыбка.

Королева София / © Getty Images

Королева София / © Getty Images

На прошлой неделе мы также видели королеву в светском обществе, когда она посещала церемонию награждения VIII премии «Эволюция» и I премии Эмилиано Агирре в Музее эволюции человека в Бургосе.

Дата публикации
Количество просмотров
11
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie